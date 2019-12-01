México rompe récord turístico en 2025; Sheinbaum destaca crecimiento internacional

Ciudad de México, 26 de febrero del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó que la grandeza cultural y natural del país, el proceso de Transformación y el trabajo de la Secretaría de Turismo impulsaron un crecimiento histórico en la llegada de visitantes internacionales durante 2025.

Desde la Ciudad de México, en la conferencia “Las mañaneras del pueblo”, la mandataria informó que el año pasado arribaron 98.2 millones de visitantes internacionales, lo que representa un incremento de 13.6 por ciento respecto a 2024, con una derrama económica de 34 mil 992 millones de dólares, 6.2 por ciento más que el año anterior.

Sheinbaum subrayó que el interés global por el proceso político que vive México ha despertado la curiosidad de regiones como Europa, Asia, África y América Latina, lo que ha fortalecido la imagen del país en el extranjero. Añadió que, pese a contar con recursos limitados, la Secretaría de Turismo ha implementado estrategias efectivas de promoción internacional.

Asimismo, anticipó que las cifras podrían aumentar este año debido a la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que prevé la llegada de millones de visitantes.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, detalló que en 2025 la llegada de turistas internacionales creció 6.1 por ciento, alcanzando 47.8 millones de personas. Además, 11.4 millones de cruceristas arribaron a puertos mexicanos, un aumento de 12.6 por ciento, generando una derrama económica de 966.7 millones de dólares.