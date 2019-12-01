Detienen a 24 presuntos implicados en retención de edil de San Agustín Amatengo, Oaxaca

Detienen a 24 presuntos implicados en retención de edil de San Agustín Amatengo, Oaxaca
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 12:47:45
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

San Agustín Amatengo, Oaxaca, a 26 de febrero 2026.- Un total de 24 personas fueron detenidas por su presunta implicación en la retención de Italivi Sarahí Juárez Ramírez, presidenta municipal de San Agustín Amatengo, Oaxaca.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se desarrollaron en las instalaciones del Congreso local ubicadas en el municipio de San Raymundo Jalpan.

Los ciudadanos entraron al recinto legislativo, en donde presuntamente sometieron a la munícipe, luego de que el Pleno legislativo votó en contra de su destitución; momentos después, los señalados subieron por la fuerza a Juárez Ramírez a una ambulancia y salieron del lugar, pero fueron alcanzados por policías.

Cabe señalar que, la Fiscalía General del Estado (FGE), indicó que los detenidos son señalados por los delitos de secuestro y violencia política por razones de género

Los aprehendidos, 13 mujeres y 11 hombres, fueron capturados en un operativo de la Policía Estatal en las inmediaciones de la Villa de Zaachila, agregó la autoridad estatal.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Incendio arrasa con más de 100 puestos en mercado de abastos de Ixtapaluca
La  FGE retira siete “cámaras parásitas” instaladas ilegalmente y presuntamente utilizadas para conductas delictivas, en Apatzingán, Michoacán 
Creyó quedar libre pero lo esperaban afuera del Reclusorio: ejecutan nueva orden contra “El CariGuante”
Imparte el CJIM taller con perspectiva de género ante personal del C3 Michoacán
Más información de la categoria
Creyó quedar libre pero lo esperaban afuera del Reclusorio: ejecutan nueva orden contra “El CariGuante”
Nueva amenaza de artefacto explosivo en la Ciudad de México; ahora en Ciudad Judicial
Fuerte operativo militar sitea Ejido Sandoval en Matamoros, Tamaulipas; gobierno pide evitar la zona
Revelan "narconómina" millonaria del "Mencho" y su grupo delincuencial en Jalisco: ingresos en pesos y dólares
Comentarios