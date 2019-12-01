Fuerte operativo militar sitea Ejido Sandoval en Matamoros, Tamaulipas; gobierno pide evitar la zona

Fuerte operativo militar sitea Ejido Sandoval en Matamoros, Tamaulipas; gobierno pide evitar la zona
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 12:10:38
Matamoros, Tamaulipas, 26 de febrero del 2026.- Desde las 6:00 de la mañana se reportó un intenso operativo militar en el ejido Sandoval, en el estado de Tamaulipas.

De acuerdo con vecinos, elementos del Ejército Mexicano mantienen cerrados los accesos a la zona, mientras un helicóptero realiza sobrevuelos de vigilancia.

El gobierno de Matamoros informó que se trata de una “situación de riesgo” y exhortó a la población a mantenerse atenta a los canales oficiales de comunicación.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado los motivos del despliegue ni han confirmado si hay personas detenidas o lesionadas.

