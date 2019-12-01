Imparte el CJIM taller con perspectiva de género ante personal del C3 Michoacán

Imparte el CJIM taller con perspectiva de género ante personal del C3 Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 12:59:02
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 26 de febrero 2026.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM), impartió el taller “De los estereotipos a la violencia, reflexiones necesarias”, dirigido al personal evaluador del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza (C3).

Sobre el particular Martha Guadalupe Barrera Gutiérrez, Directora de Empoderamiento del CJIM, señaló que la capacitación tuvo por objetivo fortalecer los conocimientos del personal participante en materia de estereotipos de género, identificación de las distintas modalidades de la violencia y el reconocimiento de conductas machistas, a fin de brindar una atención más sensible, profesional y con perspectiva de género.

El taller contó con la presencia de 26 personas servidoras públicas, quienes participaron activamente en las actividades impartidas por las psicólogas Marcela Rodríguez Moreno, Fátima Daniela Aguilera Prieto y Elizabeth García Hurtado.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Incendio arrasa con más de 100 puestos en mercado de abastos de Ixtapaluca
La  FGE retira siete “cámaras parásitas” instaladas ilegalmente y presuntamente utilizadas para conductas delictivas, en Apatzingán, Michoacán 
Creyó quedar libre pero lo esperaban afuera del Reclusorio: ejecutan nueva orden contra “El CariGuante”
Imparte el CJIM taller con perspectiva de género ante personal del C3 Michoacán
Más información de la categoria
Creyó quedar libre pero lo esperaban afuera del Reclusorio: ejecutan nueva orden contra “El CariGuante”
Nueva amenaza de artefacto explosivo en la Ciudad de México; ahora en Ciudad Judicial
Fuerte operativo militar sitea Ejido Sandoval en Matamoros, Tamaulipas; gobierno pide evitar la zona
Revelan "narconómina" millonaria del "Mencho" y su grupo delincuencial en Jalisco: ingresos en pesos y dólares
Comentarios