Imparte el CJIM taller con perspectiva de género ante personal del C3 Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 12:59:02

Morelia, Michoacán, a 26 de febrero 2026.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM), impartió el taller “De los estereotipos a la violencia, reflexiones necesarias”, dirigido al personal evaluador del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza (C3).

Sobre el particular Martha Guadalupe Barrera Gutiérrez, Directora de Empoderamiento del CJIM, señaló que la capacitación tuvo por objetivo fortalecer los conocimientos del personal participante en materia de estereotipos de género, identificación de las distintas modalidades de la violencia y el reconocimiento de conductas machistas, a fin de brindar una atención más sensible, profesional y con perspectiva de género.

El taller contó con la presencia de 26 personas servidoras públicas, quienes participaron activamente en las actividades impartidas por las psicólogas Marcela Rodríguez Moreno, Fátima Daniela Aguilera Prieto y Elizabeth García Hurtado.