México pronostica un aumento del 2.6% en turismo durante Semana Santa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 08:37:15

Ciudad de México, a 23 de marzo 2026.- La Secretaría de Turismo federal (Sectur), indicó que esperan recibir a alrededor de 4.03 millones de turistas durante la Semana Santa en el país, es decir, un 2.6 % más que en 2025.

A través de un comunicado, la dependencia federal detalló que la cifra estimada corresponde al periodo del 29 de marzo al 12 de abril, y precisó que en 2025 se registraron 3,93 millones de turistas.

En ese sentido, la titular de Sectur, Josefina Rodríguez Zamora, señaló que el consumo total turístico previsto es de 55 mil 890 millones de pesos, mientras que la ocupación hotelera estimada es del 63.8 %.

Comentó que entre los destinos turísticos más destacados se ubica Acapulco, Guerrero, con un crecimiento proyectado de 31.7 % en la llegada de turistas, mientras que Mérida registraría un aumento de 18.5 %.

Los principales destinos de playa, como Riviera Maya, Puerto Vallarta, Los Cabos y Cancún, prevén ocupaciones superiores al 75 %.

Por su parte, la Ciudad de México encabeza las proyecciones de turismo urbano, con más de 458 mil viajeros estimados y una ocupación hotelera de 56.2 %, seguida de Guadalajara con más de 152 mil turistas y Monterrey con más de 141 mil.