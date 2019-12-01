Intento de asalto forza despliegue policiaco y persecución en la Cortázar-Celaya; hay un herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 10:24:04

Celaya, Guanajuato, 23 de marzo del 2026.- Fuerte despliegue policíaco se desató tras un intento de asalto sobre el puente vehicular de la carretera Panamericana Cortázar-Celaya, situación que dejó el saldo de una persona lesionada y un vehículo asegurado con armas.

El suceso ocurrió alrededor de las 9:00 de la mañana de este lunes en el lugar antes mencionado a la altura de la comunidad de la segunda fracción de Crespo, en la zona conocida como las fábricas

Trascendió de manera extraoficial que sujetos armados a bordo de una camioneta en color negro, inicialmente bajaron de un vehículo a una familia y posteriormente interceptaron un camión cargado con ganado porcino, sin embargo, los sujetos fueron captados por elementos de las fuerzas de seguridad pública del estado.

En ese momento comenzó la persecución que concluyó sobre avenida Aeropuerto en el rancho El Puente, donde quedó el vehículo con armas de los presuntos responsables, de los cuales se desconoce el número de capturas.

Mientras tanto sobre el puente vehicular donde inició el hecho violento, la unidad con el ganado presentó impactos de bala del lado del conductor y fueron valorados por socorristas dos trabajadores.

En tanto que agentes de investigación criminal recopilaron información en ambos puntos para integrarlos en una carpeta y esclarecer los hechos.

Se espera que en las próximas horas la autoridad competente emita un comunicado para dar mayor detalle de lo ocurrido.