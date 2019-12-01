Más de 10 mil personas vivieron “El camino de las ánimas” en Urandén

Morelia, Michoacán, 5 de noviembre de 2026.- Más de 10 mil personas vivieron “El camino de las ánimas” en los Manantiales de Urandén, experiencia turística que este año registró un crecimiento del 66 por ciento en comparación con 2025, al pasar de 6 mil visitantes a más de 10 mil.

El titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García, destacó la consolidación de este producto turístico, impulsado por la propia comunidad con el acompañamiento de la dependencia estatal, como una muestra del potencial que tiene el turismo comunitario de compartir la riqueza cultural del estado.

Este producto turístico, impulsado durante la presente administración, permitió a visitantes nacionales e internacionales, provenientes de países como China, Estados Unidos, Japón y Colombia presenciar el desfile de los habitantes a bordo de canoas por canales iluminados con cientos de velas. Durante el recorrido, los participantes lucieron atuendos tradicionales hasta culminar frente a una ofrenda flotante adornada con flores de cempasúchil.

Esta experiencia, en el corazón de Urandén, honra la memoria de quienes se adelantaron en el camino y permite acercar al mundo a las tradiciones, la identidad y la cosmovisión del pueblo purépecha, destacó el funcionario estatal.