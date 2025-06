María León, enamorada de Michoacán por su gente y gastronomía

Cuitzeo, Michoacán, 9 de junio de 2025.- La cantante mexicana María León cautivó al público este fin de semana en Cuitzeo, durante la celebración del evento Incluitzeo. Este Pueblo Mágico recibió a un gran número de turistas y visitantes quienes, previo al concierto de acceso libre, tuvieron la oportunidad de recorrer sus sitios más emblemáticos y disfrutar de la rica gastronomía regional, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), que encabeza Roberto Monroy García.

La también actriz señaló el gusto por estar nuevamente en “el alma de México”, estado que afirmó, lleva en su corazón por distintos eventos que han marcado en su vida profesional.

“Yo estoy enamorada de Morelia y de Michoacán, de sus alrededores, no conocía Cuitzeo pero me deja encantada. Desde chiquita, antes de estar en Playa Limbo, yo venía a los festivales de danza y de jazz. El arte siempre me ha traído a Michoacán, me presenté muchas veces en el Teatro Melchor Ocampo antes de filmar ahí la película La voz de un sueño”, comentó la cantante.

La intérprete de “Sola” aseguró que, pese a la limitación de tiempo para recorrer Cuitzeo, sí pudo conocer el Convento de Santa María Magdalena, además de probar los tradicionales uchepos michoacanos.

La ex participante del programa televisivo “Juego de Voces” compartió que Michoacán fue el primer estado donde interpretó en vivo “Amor a destiempo” y “Amor ilegal”, frente a un público lejos de un estudio, marcando su estreno en la entidad.

Finalmente María León envió un mensaje que ha sido compartido a través de las redes sociales de la Sectur Michoacán, donde afirma: “Estoy completamente enamorada de este Pueblo Mágico (Cuitzeo), y quiero regresar con calma a visitar, a comer y gozar de su gente bonita”.