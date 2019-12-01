Aseguramiento de impacto en Cotija, Michoacán: militares incautan vehículo abandonado con 52 kilos de explosivos y arsenal

Aseguramiento de impacto en Cotija, Michoacán: militares incautan vehículo abandonado con 52 kilos de explosivos y arsenal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2025 a las 16:33:01
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Cotija, Mich., a 9 de noviembre de 2025.— Lo que parecía un patrullaje ordinario se convirtió en un hallazgo estremecedor para elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, quienes localizaron un vehículo abandonado y con las puertas abiertas sobre el libramiento de Cotija. Al inspeccionarlo, descubrieron que en su interior se ocultaba un arsenal capaz de provocar una tragedia de enormes proporciones.

Dentro de la unidad, los agentes encontraron un fusil AK-47 calibre 7.62 mm, además de una veintena de cargadores y mil setecientos noventa cartuchos útiles, suficientes para sostener por horas un enfrentamiento armado.

Sin embargo, lo que encendió todas las alarmas fue el hallazgo de cincuenta y dos kilogramos de material explosivo, una carga cuyo solo manejo indebido podría haber generado una detonación devastadora para la zona, poniendo en riesgo a habitantes, viviendas cercanas y automovilistas que diariamente circulan por el libramiento.

El material, considerado de altísima peligrosidad, fue asegurado bajo estrictos protocolos y trasladado a disposición de las autoridades ministeriales, que ya investigan quién o quiénes abandonaron el vehículo y cuál era el destino final de la carga.

La magnitud del hallazgo vuelve a evidenciar la capacidad destructiva con la que operan grupos delictivos en la región y reaviva la preocupación por el nivel de riesgo al que está expuesta la población de Cotija.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aseguramiento de impacto en Cotija, Michoacán: militares incautan vehículo abandonado con 52 kilos de explosivos y arsenal
Cae célula delictiva de Jalisco en Buenavista, Michoacán: 5 detenidos relacionados con extorsión a limoneros, tráfico y homicidios
Capturan a tránsito municipal que habría violado a una adolescente en José Sixto Verduzco, Michoacán
Desplegarán más de 6 mil soldados en Michoacán como parte del Plan Michoacán
Más información de la categoria
Cae célula delictiva de Jalisco en Buenavista, Michoacán: 5 detenidos relacionados con extorsión a limoneros, tráfico y homicidios
Presentan Bedolla y Sheinbaum Plan Michoacán por la Paz y la Justicia
Capturan a tránsito municipal que habría violado a una adolescente en José Sixto Verduzco, Michoacán
Convocatoria a la Marcha Nacional “México se Levanta” en honor a Carlos Manzo, suma 55 ciudades confirmadas
Comentarios