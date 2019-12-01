Marco Antonio Regil y Ágatha Ruiz de la Prada reconocen en Fitur la grandeza de Michoacán: Sectur

Madrid, España, a 22 de enero de 2026.- Michoacán sigue enamorando desde la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026 en Madrid, España, y ahora tocó el turno a dos figuras públicas ampliamente conocidas en su rubro: el conductor mexicano Marco Antonio Regil, y la diseñadora de moda española, Ágatha Ruiz de la Prada, quienes llegaron al estand de “el alma de México” para reconocer su grandeza y maravillarse con sus atractivos turísticos, naturales y culturales.

Acompañado por Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Regil se reunió con los personajes que representan a la Danza de los Viejitos, para difundirlos a través de sus redes sociales y los espacios noticiosos que tiene a nivel nacional, además reconoció las artesanías que se realizan en el estado, las cuales lo cautivaron por la grandeza creativa que existe en “el alma de México”. También realizó algunas cápsulas promocionales que próximamente saldrán al aire.

Por su parte, la diseñadora española Ágatha Ruiz de la Prada, recibió de manos del secretario de Turismo, Roberto Monroy García, y del director creativo del Festival Internacional de Moda, Arte y Cultura (FIMAC), Alberto Rega, un reconocimiento por su excelencia creativa e influencia internacional.

Durante el acto, Ruiz de la Prada recordó su visita al estado en 2025, donde recorrió diversos recintos religiosos y culturales, además de conocer el talento en la moda que existe en la entidad, enalteciendo la calidez y el trato que las y los michoacanos le entregaron durante su estancia. De igual forma, señaló su interés por regresar a vivir la Noche de Muertos en la zona lacustre del lago de Pátzcuaro, y presenciar toda esta tradición que tiene el estado como Patrimonio de la Humanidad.