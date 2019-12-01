Tlalpujahua, Michoacán, 21 de noviembre de 2026.- La magia navideña de Michoacán llegará a millones de hogares en todo el país a través de los envases de Boing. La Cooperativa Pascual presentó de manera oficial su edición especial de temporada decembrina, protagonizada por Tlalpujahua y su tradicional Feria de la Esfera.

La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), junto con la empresa y la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán (Ahmemac) presentaron esta nueva imagen desde el Pueblo Mágico, que acompañará la edición especial de un litro sabor Ponche de Frutas. Esta iniciativa da continuidad a la estrategia de promoción turística que durante octubre y noviembre llevó la celebración de Noche de Muertos a los empaques de los productos Boing, así como a camiones, refrigeradores y otros espacios de distribución de la cooperativa en el país.

Roberto Monroy García, titular de la política turística estatal, destacó la importancia de sumar esfuerzos con empresas mexicanas para ampliar la proyección de los destinos michoacanos. “La gestión impulsada por la presidenta de Ahmemac, Graciela Patiño Peña, permitió concretar esta colaboración, que ahora pone en el escaparate nacional la tradición artesanal de Tlalpujahua, reconocido por la elaboración de esferas navideñas”.

Durante el encuentro, los representantes de la Cooperativa Pascual resaltaron el valor de esta alianza y el compromiso de la empresa con el consumo de frutas mexicanas, entre ellas la guayaba y el tamarindo producido en la entidad, así como con la generación de empleos.

Con esta nueva campaña, el estado mantiene su presencia en los productos y espacios de distribución de dicha marca mexicana con alcance nacional, primero con la riqueza cultural de la Noche de Muertos y ahora con el espíritu navideño de Tlalpujahua. Así, las tradiciones, el talento artesanal y los atractivos turísticos del estado invitan a más personas a descubrir por qué Michoacán es “el alma de México”.

En el evento participaron representantes de la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual: Jesús Iván Franco Chávez, primer comisionado de Producción, Distribución y Venta; Adrián Neri García, presidente del Consejo de Vigilancia; y Héctor Eduardo Martínez Cruz, presidente del Consejo de Administración, además del presidente municipal de Tlalpujahua, Jorge Medina Montoya, y la presidenta del DIF Municipal, Alejandra Abad Vázquez.