Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2026 a las 12:49:57

Washington D. C., Estados Unidos, a 21 de noviembre 2026.- Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), resaltó la detención de Fausto Isidro “N”, alias, “El Chapo Isidro”, identificado como un líder criminal de Sinaloa.

A través de un mensaje en su cuenta de X, el funcionario estadounidense señaló que la célula criminal ligada al Cártel de los Beltrán Leyva, ha utilizado la violencia para traficar drogas letales, incluido el fentanilo, hacia territorio estadounidense.

Igualmente, Cole reconoció la operación de las autoridades mexicanas y subrayó la importancia del intercambio de inteligencia para localizar a líderes del narcotráfico.

“La captura de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como ‘El Chapo Isidro’, representa un golpe significativo a una organización criminal despiadada”, aseveró el director de la DEA.

Por último, la agencia reiteró su compromiso de desmantelar las redes criminales violentas y llevar ante la justicia a los responsables del tráfico de drogas.