La moda, el arte y la cultura laten con fuerza en la sexta edición del FIMAC: Sectur

Morelia, Michoacán, 28 de marzo de 2026.- A lo largo de sus actividades, el Festival Internacional de Moda, Arte y Cultura (FIMAC) 2026 ha compartido una amplia programación con presencia en espacios públicos, de la cual han podido disfrutar tanto las y los michoacanos como los turistas y visitantes que ya se encuentran vacacionando en el estado por la Semana Santa.

Las calles de la capital se han llenado de color, estilo y talento. Con su porte, las y los modelos han conquistado cada rincón, mientras las pasarelas se integran con exhibiciones de autos antiguos que han recorrido la avenida Madero para concluir frente al Teatro Mariano Matamoros.

Hoy sábado 28 de marzo es el último día de actividades, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur). La jornada comienza a las 11:00 horas con una exhibición artística denominada “Maestros y nuevas voces, un viaje por el arte contemporáneo” en el Centro Cultural Clavijero. A esta actividad se suma, en el mismo recinto pero a las 17:00 horas, la obra de teatro “La diva de la raza”.

La Sectur estatal agregó que el show de clausura se realizará en la avenida Madero frente a la Catedral, con arte ecuestre, charrería, autos antiguos, moda, música y más. Mientras que la experiencia con boleto se desarrollará en el Clavijero a partir de las 22:00 horas con pasarelas con modelos internacionales y el homenaje a las mujeres sabias dirigido por el diseñador Alberto Rega.

Finalmente, el secretario recordó que el FIMAC ha convertido a la entidad en un punto de encuentro para la moda y la innovación, abriendo una ventana internacional para el estado como sede de este tipo de turismo.