La danza de los Kúrpites, legado cultural de la cultura purépecha: Sectur

La danza de los Kúrpites, legado cultural de la cultura purépecha: Sectur
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 14:18:14
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 8 de enero de 2026.- La Danza de los Kúrpites de San Juan Parangaricutiro es una manifestación cultural vinculada a los jóvenes solteros en su cortejo de enamoramiento. Esta tradición representa la llegada de San José y la Virgen María a través de las figuras del Tarépiti y la Maringuía, quienes simbolizan la protección comunitaria.

Esta danza es un legado cultural que preserva la identidad purépecha al fusionar elementos religiosos y festivos; su origen se remonta al siglo XVI en el antiguo San Juan Parangaricutiro. Actualmente, los descendientes del pueblo sepultado por el volcán Paricutín conservan esta tradición, destacó el titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García.

Los Kúrpites, vocablo que significa “los que se juntan”, representan la colectividad mediante gestos de bienvenida y unión. Su coreografía dinámica evoca el simbolismo de la evangelización y destaca por la precisión técnica de sus movimientos. En la danza intervienen la “Maringuía”, hombre vestido de mujer con una máscara que representa a la Virgen María, y el “Tarépiti”, quien asume el papel de San José.

La indumentaria del Tarépiti incluye una máscara con cabellera de crines, paño rojo, cascabeles en los tobillos, delantales, capotillo y un bastón de mando con campana. Por la espalda, tanto él como los demás danzantes lucen listones, escarchas y crines que simulan largas cabelleras.

El atuendo de los danzantes incluye delantales artesanales bordados por novias o amigas y ajustados al torso. Sobre estos se porta una manga de lana similar a un sarape, decorada minuciosamente con aplicaciones de lentejuela y chaquira que otorgan identidad a la vestimenta actual.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Equipa Mauricio Kuri al estado de fuerza queretano con más de 155 mdp
Fiscalía General de Michoacán inició Carpeta de Investigación por hechos ocurridos en el municipio de Cuitzeo
2025, el año más bajo en homicidios de los últimos 10 años en Michoacán: Antonio Cruz
Localizan sin vida a joven de 22 años desaparecido desde el mes de diciembre en Hidalgo
Más información de la categoria
Feminicidio y robo a transportistas a mano armada, delitos de alto impacto que más disminuyeron en México; extorsión a la alza
2025, el año más bajo en homicidios de los últimos 10 años en Michoacán: Antonio Cruz
Localizan sin vida a joven de 22 años desaparecido desde el mes de diciembre en Hidalgo
Supervisión de EEUU en Venezuela podría durar años, asegura Trump
Comentarios