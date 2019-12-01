Invitan a vivir la magia de la Semana Santa en Quiroga, referente turístico de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 18:52:04

Quiroga, Michoacán, a 24 de marzo del 2026.– Con una agenda que fortalece la identidad cultural, tradicional y religiosa del municipio, el Gobierno de Quiroga, encabezado por la presidenta municipal Alma Mireya González Sánchez, invita a vivir la Semana Santa Quiroga 2026, que se llevará a cabo del 26 de marzo al 5 de abril.

Como parte del programa, destacan actividades emblemáticas como la inauguración del Altar de Dolores, la tradicional Procesión de Ramos, así como representaciones religiosas como el Lavatorio de Pies, la Última Cena y la escenificación del Viacrucis, que año con año reúnen a familias y visitantes.

Asimismo, se contemplan eventos culturales y gastronómicos como el Festival de Comida Tradicional, además de representaciones teatrales como el Pasaje de Pilatos y la Crucifixión y Muerte de Jesús, que forman parte esencial de esta conmemoración.

Entre las actividades más representativas se encuentra la Procesión del Silencio, uno de los momentos más solemnes de la Semana Santa, así como la escenificación de la Samaritana y la Expulsión de Jesús del Templo, que reflejan la riqueza cultural y la participación de la comunidad.

También destacan los recorridos que parten de espacios emblemáticos como la Plaza Principal y el Templo de la Inmaculada Concepción, donde se desarrollan celebraciones que combinan la devoción religiosa con expresiones artísticas y tradicionales.

La presidenta municipal destacó que estas actividades no solo fortalecen la fe y las tradiciones, sino que también impulsan el turismo y la economía local, proyectando a Quiroga como un destino clave durante esta temporada.

“Invitamos a todas y todos a vivir esta experiencia, a recorrer nuestras calles, a ser parte de nuestras tradiciones y a compartir en familia la riqueza cultural que distingue a nuestro municipio”, expresó Alma Mireya González Sánchez.

Finalmente, reiteró que Quiroga se consolida como un punto de encuentro donde la devoción, la cultura y la historia se viven intensamente, posicionándose como el alma viva de Michoacán.