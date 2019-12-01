Instalan Cadena Productiva del Pueblo Mágico de Amealco para fortalecer el desarrollo turístico local

Querétaro, Querétaro, 9 de febrero del 2026.- Con la participación de autoridades municipales y prestadores de servicios turísticos, la titular de la Secretaría de Turismo del estado de Querétaro (SECTUR), Adriana Vega Vázquez Mellado, y el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio del Prete Tercero, encabezaron la ceremonia de instalación de la Cadena Productiva del Pueblo Mágico de Amealco, un ejercicio orientado a fortalecer el desarrollo turístico del municipio mediante la articulación de esfuerzos entre los distintos actores del sector.

Adriana Vega explicó que la SECTUR desarrolló un proceso de capacitación dirigido a integrantes del sector turístico del municipio, que incluyó temas relacionados con patrimonio, asesoría legal, asesoría administrativa para proyectos e innovación, orientadas a identificar áreas de oportunidad y construir una visión estratégica para el desarrollo turístico de Amealco.

“La instalación de esta Cadena Productiva representa un paso importante para fortalecer el turismo desde lo local, poniendo al centro a las personas, a la comunidad y al trabajo conjunto. Amealco tiene una identidad sólida y una gran vocación turística, y este modelo permitirá generar beneficios directos para su gente y para el desarrollo económico del municipio”, subrayó.

A su vez, el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), destacó la importancia de la cadena productiva pues conjunta a diversos sectores que brindan competitividad a la región y expresó que cuentan con la SEDESU y sus programas para impulsar el desarrollo económico y cuidado medioambiental.

“El trabajo en equipo da resultados y el mejor equipo que podemos hacer es con la ciudadanía, pues organizados y buscando un objetivo común podemos conseguir mejores resultados para Amealco y Querétaro, que a las empresas les vaya bien y Amealco como comunidad progrese”, agregó.

La Cadena Productiva del Pueblo Mágico de Amealco se establece como un mecanismo de encuentro y organización que permitirá dar continuidad al trabajo colaborativo, generar acciones conjuntas y fortalecer el posicionamiento del municipio como destino turístico con enfoque comunitario y sostenible.

El evento contó con la presencia del presidente municipal de Amealco, Óscar Pérez Martínez, quien acompañó este acto que formaliza un espacio de coordinación entre la iniciativa privada, prestadores de servicios turísticos y autoridades, con el objetivo de impulsar dinámicas comunitarias, fortalecer la economía local y consolidar un modelo de turismo colaborativo.