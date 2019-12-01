Informa Sectur reportes del Aeropuerto de Morelia sobre vuelos demorados y cancelados por restricciones en EE.UU.

Morelia, Michoacán, 13 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) informa que las restricciones operativas implementadas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) han generado demoras y cancelaciones en vuelos, generando afectaciones en las operaciones del Aeropuerto Internacional de Morelia.

De acuerdo con información proporcionada por el Aeropuerto Internacional de Morelia, perteneciente al Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), hasta el momento se reporta la cancelación de dos vuelos de United Airlines: uno de llegada procedente de Dallas y otro de salida hacia ese mismo destino, programado para el sábado 14 de noviembre. Por su parte, Volaris registra tres vuelos de llegada demorados, procedentes de Dallas, San José y Los Ángeles, así como cuatro operaciones de salida hacia Estados Unidos con retrasos, debido a que las aeronaves que deben cubrir estas rutas aún no han podido arribar a Morelia.

Estas afectaciones se relacionan con la suspensión de salidas de vuelos en territorio estadounidense anunciada este viernes por la FAA, derivada de problemas en las comunicaciones del control de tráfico aéreo.

Ante esta situación, la Sectur y el Aeropuerto Internacional de Morelia recomiendan a las y los pasajeros con vuelos programados hacia o desde Estados Unidos consultar directamente con sus respectivas aerolíneas el estatus de sus itinerarios, posibles modificaciones y horarios actualizados, antes de trasladarse a la terminal aérea.

La normalización de los vuelos dependerá del restablecimiento de las condiciones operativas por parte de las autoridades aeronáuticas estadounidenses.