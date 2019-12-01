Incrementa 21% el flujo de pasajeros aéreos en Michoacán durante diciembre: Sectur

Morelia, Michoacán, 7 de enero de 2026.- Las ocho nuevas rutas aéreas que entraron en operación en 2025, tras las gestiones del Gobierno estatal a través de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), siguen dando resultados, según lo confirman los indicadores del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), los cuales arrojaron que el Aeropuerto Internacional de Morelia cerró el mes de diciembre con un crecimiento del 21 por ciento en el flujo de usuarios, cifra que supera el desempeño registrado durante diciembre de 2024.

Roberto Monroy García, titular de la Sectur Michoacán, detalló que en diciembre de 2025 se atendieron más de 76 mil usuarios nacionales, cifra superior a los 65 mil registrados en el mismo mes pero de hace dos años.

“En lo que respecta a los pasajeros internacionales, se registraron más de 84 mil usuarios en diciembre pasado, a diferencia de los más de 66 mil que reportó el GAP en diciembre del año antepasado”, comentó el funcionario estatal.

A este desglose se suman los resultados preliminares totales entregados por el GAP, que posicionan a Michoacán como el segundo aeropuerto con mayor crecimiento en pasajeros internacionales durante todo el 2025, dentro de los 12 aeropuertos mexicanos de dicho grupo, entre los que se encuentran Guadalajara, Guanajuato, Puerto Vallarta y Aguascalientes.

Los pasajeros totales en diciembre 2025 en el Aeropuerto Internacional de la capital michoacana sumaron más de 160 mil, frente a los 132 mil de 2024, es decir, se creció un 21 por ciento.

El titular de la Sectur subrayó que Michoacán mantendrá su conectividad con el mundo en 2026, aprovechando la exposición global que traerá consigo el Mundial de Fútbol. Ante este escenario, se intensificará la difusión de los tesoros naturales y culturales del estado, asegurando que los viajeros elijan a la entidad como un destino prioritario para vivir experiencias auténticas en cada una de sus regiones.