Impulsan la certeza legal del sector audiovisual michoacano en el marco del FICM

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 11:14:08

Morelia, Michoacán, 21 de octubre de 2026.- La Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich) y la Comisión Mexicana de Filmaciones (Comefilm) acercaron herramientas legales a la comunidad audiovisual de la entidad a través de una charla sobre derechos de autor e imagen, contratos y comercialización de contenidos, realizada en el marco del 24 Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

El abogado Adrián Ojeda Cuevas, especialista en derecho del entretenimiento y asesor de producciones como “James Bond: Spectre”, “Luis Miguel, la serie” y “El baile de los 41”, compartió conocimientos y experiencias con profesionales, creadores y estudiantes del sector.

Los temas se definieron a partir de las necesidades expresadas por la propia comunidad audiovisual, como parte del ejercicio realizado con el Diagnóstico Participativo del Ecosistema Audiovisual de Michoacán, impulsado por la Secretaría de Turismo del Estado (Sectur), a través de la Cofilmich, en colaboración con Grupo Ratio Films.

Esta actividad, realizada en la Casa Natal de Morelos y organizada conjuntamente con el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), a través de la Comefilm, contribuye a atender las necesidades de capacitación identificadas en el sector.

Para la dependencia estatal, explicó su titular Roberto Monroy García, fortalecer las capacidades de los profesionales audiovisuales también impulsa el turismo, al favorecer la atracción de rodajes que generan oportunidades de empleo y actividad económica para hoteles, restaurantes, transportistas y otros proveedores locales.