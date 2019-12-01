Impulsan atención turística especializada para visitantes de China en Noche de Muertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 15:43:55

Morelia, Michoacán, 15 de octubre de 2026.- La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) fortalecerán la atención a visitantes de China durante la Noche de Muertos, con estudiantes del idioma chino que brindarán apoyo como traductores y orientadores turísticos en la Región Lacustre.

Roberto Monroy García, titular de la Sectur, explicó que esta iniciativa busca facilitar la comunicación con los visitantes internacionales y ofrecerles una experiencia accesible y enriquecedora para conocer las tradiciones, cultura y patrimonio de Michoacán.

Como parte de esta colaboración, las y los estudiantes atenderán módulos de información turística instalados en el Muelle General, el Muelle San Pedrito, la plaza Vasco de Quiroga y la isla de Janitzio, donde proporcionarán orientación sobre atractivos, actividades y servicios disponibles durante esta celebración.

Para desempeñar esta labor, las y los universitarios participaron en una capacitación en cultura turística, en la que recibieron herramientas sobre hospitalidad, atención al visitante y la importancia de preservar y compartir las tradiciones michoacanas.

Con esta coordinación, Sectur y la UMSNH fortalecen los vínculos entre los sectores turístico y académico, al tiempo que impulsan una atención con mayor sensibilidad intercultural para recibir a visitantes de distintas partes del mundo durante una de las celebraciones más emblemáticas de Michoacán.