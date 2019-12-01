Gobierno de Guerrero inaugura Expo Tianguis Agropecuario Acapulco 2025

Acapulco, Gro., 29 de Noviembre de 2025.- A fin de potencializar la genética bovina con la que cuentan ganaderos guerrerense y abrir la puerta a más mercados, naciones e internacionales, el gobierno estatal que encabeza la gobernadora Evelyn Salgado Pineda el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Alejandro Zepeda Castorena, en representación de la mandataria estatal, inauguró la “Expo Tianguis Agropecuario Acapulco 2025”, un espacio que fortalece el encuentro entre productoras, productores y especialistas del sector.

La Expo tiene como objetivo exponer el potencial genético con el que cuenta Guerrero en ganado bovino, en el marco de la Cabalgata Nacional 2025 “Pasión Ganadera”.

Durante el acto inaugural, el secretario destacó que Guerrero posee una riqueza genética bovina reconocida por su calidad, adaptación y valor productivo, resultado del esfuerzo de familias ganaderas que por generaciones han trabajado en el mejoramiento de sus hatos. Señaló que este encuentro permite visibilizar el talento, la disciplina y la experiencia del sector ganadero estatal, además de impulsar el bienestar y la seguridad alimentaria de miles de familias.

Zepeda Castorena subrayó que el gobierno del estado impulsa acciones para modernizar el campo y elevar la productividad, destacando el uso de biotecnologías reproductivas como la transferencia de embriones y la inseminación artificial, herramientas que representan un avance decisivo para acelerar el mejoramiento genético y fortalecer la competitividad de la ganadería guerrerense. Este enfoque innovador, afirmó, marca un antes y un después en el desarrollo pecuario del estado.

Agregó que gracias al apoyo del gobierno estatal es que se pueden dar más herramientas para que las y los ganaderos guerrerense puedan acceder a mercados más grandes y así lograr visibilizar su mercado, mismo que genere economía en sus familias, así como activos fijos en el estado.

Finalmente, reconoció el compromiso de ganaderas, ganaderos, asociaciones y equipos técnicos que participan en la Expo Tianguis Agropecuario Acapulco 2025, reiterando que este espacio fomenta el aprendizaje, el intercambio de experiencias y la consolidación de alianzas estratégicas. “Sigamos avanzando hacia una ganadería moderna, justa y próspera, que fortalezca el futuro del campo y la identidad de Guerrero”, concluyó.

En este evento acompañaron el subsecretario de Ganadería y Pesca, Adalid Pérez Galeana; el secretario de Planeación y Desarrollo Económico de Acapulco, Ignacio Orbe López y la directora de Desarrollo Rural de Acapulco, Sofía Rodríguez Mera.