Galardonan a Querétaro como destino de romance y vitivinícola
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 12:38:40
Querétaro, 10 de noviembre del 2025.- El estado de Querétaro, recibió el galardón como “Marca de Confianza” que reconoce a la entidad como el mejor destino en la categoría de Turismo de Romance y Mejor Destino Vivtivinícola, por parte del grupo editorial Selecciones Reader’s Digest; el director de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo del estado de Querétaro, Rodrigo Ibarra Lozano, fue el encargado de recibir dichas preseas.

Durante una ceremonia realizada en la Ciudad de México, Rodrigo Ibarra mencionó que este galardón refrenda la vocación del estado de Querétaro para seguir impulsando al segmento de Turismo de Romance y el enoturismo en la entidad.

Los galardones “Marca de Confianza” tienen por objetivo reconocer la calidad, la trayectoria e innovación de diversas marcas cuya visión es mejorar la calidad de vida de las personas a través de sus productos, servicios o experiencias; y evalúan entre otros aspectos la calidad, la imagen, la competitividad, la responsabilidad social y la innovación.

