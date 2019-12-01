Expo Feria del Melón de Zicuirán llega a su 14 edición: Sectur

Morelia, Michoacán, a 16 de enero de 2026.- La Expo Feria del Melón de Zicuirán, tenencia del municipio de La Huacana, llega este 2026 a su edición número 14, la cual se realizará el sábado 24 de enero, comentó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), que encabeza Roberto Monroy García.

Yaritza Rosas Gaona, presidenta municipal de La Huacana, señaló que esta Expo Feria se ha consolidado como uno de los eventos regionales más importantes de Michoacán, al convertirse en un espacio que impulsa la identidad, la convivencia social y la proyección turística de la región. “Esta celebración destaca no solo por la calidad del producto agrícola que le da nombre, sino también por su capacidad para reunir a miles de visitantes en torno a la cultura, la música y tradiciones de Zicuirán”, afirmó.

Por su parte, el diputado local Reyes Galindo Pedraza, informó que las actividades comenzarán el sábado 24 de enero a partir de las 8:00 horas en la plaza principal de la localidad. “Se trata de un evento 100 por ciento familiar, ampliamente

recomendado para turistas, ya que además de su ambiente festivo, resalta la hospitalidad y calidez de las y los pobladores, quienes hacen de esta feria una experiencia cercana, alegre y representativa del espíritu comunitario de la región”, enfatizó.

Asimismo, Ulises Sánchez Garibay, presidente de los productores de melón y gerente del empaque Cuyucu, destacó que esta industria genera empleos formales y temporales para más de 3 mil personas. Detalló que la producción tiene una vocación mayoritariamente exportadora: el 50 por ciento se envía a Estados Unidos, el 20 por ciento a Japón y el 20 por ciento a Canadá, mientras que el 10 por ciento restante se destina al mercado nacional.

Para esta edición se tiene prevista la asistencia de aproximadamente 15 mil personas que dejen una derrama económica de 6 millones de pesos, afirmaron los organizadores, quienes agregaron que en la región se tiene una producción aproximada de 500 hectáreas y por cada una se cultivan alrededor de 40 toneladas de melón.

El programa iniciará a las 08:00 horas con un desfile, seguido de la inauguración oficial a las 12:00 horas y un recorrido por el área gastronómica. A partir de las 15:00 horas se desarrollarán eventos culturales que culminarán a las 20:00 horas con la clausura y juegos pirotécnicos, para cerrar a las 21:00 horas con el gran baile de gala. Para mayor información se puede consultar el Facebook: Gobierno Municipal de La Huacana 2024-2027.