Este verano, Zamora recibe a visitantes con arquitectura, gastronomía y naturaleza

Zamora, Michoacán, 21 de julio de 2026.- Zamora recibe a turistas y visitantes con una amplia diversidad de experiencias en las que convergen la riqueza agrícola, la gastronomía, los espacios naturales y la arquitectura que distinguen a esta zona del occidente michoacano.

En cuanto a su arquitectura, Zamora cuenta con monumentos como el Santuario Guadalupano, considerado uno de los templos neogóticos más importantes de México, el cual tiene las torres más altas del país. Además, la ciudad posee plazas, jardines y edificios históricos que forman parte de su identidad.

El titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García, señaló que la región es reconocida por su producción agrícola de berries y fresas. También recordó que el municipio es la cuna de los tradicionales chongos zamoranos, uno de los postres más representativos de Michoacán. Asimismo, platillos típicos del estado, como corundas, uchepos, carnitas y atoles, deleitan a quienes visitan la ciudad.

Además, a unos minutos del corazón de Zamora se localiza el Parque Nacional Lago de Camécuaro, uno de los paisajes naturales más representativos de Michoacán. Sus aguas cristalinas, rodeadas por enormes ahuehuetes centenarios, ofrecen un escenario ideal para disfrutar de la tranquilidad, caminar en familia y admirar la belleza natural que caracteriza a esta región.

Las y los visitantes también pueden recorrer parques, balnearios, áreas naturales y municipios cercanos que ofrecen actividades al aire libre, además de conocer la riqueza artesanal y cultural que caracteriza a la región. Para más información, se puede consultar a Tata Pancho, la primera IA que funciona como asistente turístico virtual, disponible en https://visitmichoacan.com.mx/.