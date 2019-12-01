Tras asaltar una tienda OXXO en Uruapan, Michoacán, detienen a pareja 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 16:39:03

Uruapan, Michoacán, a 21 de julio de 2026.- Una pareja, mujer y hombre, que presuntamente asaltaron un OXXO en la colonia Anexo San Rafael de Uruapan, fue aprehendida por elementos policiacos.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de un asalto en la referida tienda de conveniencia, ubicada en la esquina de las calles Aries y Géminis de la referida colonia.

De inmediato se implementó una acción operativa la cual derivó en la detención de las dos personas, en un auto hotel, a las cuales se les aseguraron distintos objetos producto del robo.

Finalmente los requeridos de nombres Jesús Giovani C., de 27 años, y Rubí R., de 19 años, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.