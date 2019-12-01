FGR busca pena de entre 20 y 40 años de prisión contra Ruffo por huachicol fiscal

Ciudad de México, a 21 de julio 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que buscará obtener una pena de entre 20 y 40 años de cárcel contra Ernesto Ruffo Appel, así como sus cómplices, por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada, y contrabando de hidrocarburos.

Lo anterior, al argumentar que el ex gobernador de Baja California y sus presuntos ayudantes forman parte de una red de tráfico ilegal de combustible de Estados Unidos a territorio nacional.

Según la orden de aprensión, el grupo mencionado realizó al menos nueve embarques desde Deer Park, la refinería filial de Pemex que se localiza en Texas, para el traslado de combustible para la empresa Ingemar, propiedad de Ernesto Ruffo y que funcionó como consignataria, mientras que la compañía Internacional de Fundentes fungió como el destinatario final en México.

Además, las investigaciones de la FGR mencionan que la empresa Internacional de Fundentes tiene una averiguación por haber falsificado documentos para ingresar al país más hidrocarburos de los que tenía autorizados, ya que recibió cuatro permisos con vigencia de un año para importar 498 millones 520 mil litros de diésel, gasolina regular, premium y turbosina.