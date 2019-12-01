Decomisan más de 380 kilos de narcóticos en el AIQ: GN

Querétaro, Querétaro, a 21 de julio 2026.- El coronel de la Guardia Nacional en Querétaro, Alejandro Macías Sifuentes, informó que en lo que va del año se han asegurado más de 380 kilogramos de narcóticos en revisiones en paquetes que llegan al Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ), provenientes principalmente de Michoacán y Sinaloa.

Explicó que los operativos y revisiones se hacen de forma permanente en la zona de paquetería, donde binomios de la Guardia Nacional inspeccionan los paquetes que llegan de distintos puntos del país, con lo que se ha logrado asegurar 345 kilogramos de marihuana, 35 kilogramos de metanfetaminas y 1.5 kilogramos de fentanilo, así como otro tipo de sustancias ilícitas.

“Actualmente el personal que está desplegado en el Aeropuerto Internacional de Querétaro a través de las paqueterías y con el empleo de binomios canófilos se han localizado una gran cantidad de narcóticos teniendo resultados muy importantes; en datos efectivos a la fecha en lo que va del año la cantidad es aproximadamente de 345 kilos de marihuana, casi 35 kilos de metanfetaminas y 1.5 kilogramos de fentanilo, además de las dosis de cigarrillos, y otros tipos de narcóticos que se distribuyen a nivel nacional”, dijo.

Reconoció que el aseguramiento de estas enervantes se ha logrado con el apoyo de elementos del Ejército Mexicano, y aunque su destino final no es Querétaro, se han hecho en la entidad por ser un punto de paso por ser una ruta comercial importante en el territorio nacional.

“No queremos decir con esto que toda esta droga va a llegar aquí a Querétaro, pero como es una ruta comercial, al pasar se llevan a cabo las revisiones de los aviones, de las cargas y ahí es donde detectamos este tipo de enervantes, de narcóticos (…), constantemente la gente de la delincuencia organizada lleva a cabo innovaciones, por eso son importantes los elementos canófilos, están adiestrados para detectar narcóticos, armamento y otro tipo de sustancias”.

Aseguró que este tipo de acciones también se realizan por elementos de la Guardia Nacional División Caminos, en las carreteras federales que cruzan por Querétaro.

De igual manera, afirmó que hasta la fecha no se ha detectado ni asegurado animales silvestres que sean transportados para su venta ilegal.