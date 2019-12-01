Erongarícuaro celebrará Noche de Muertos con tradición, cultura y gastronomía

Morelia, Michoacán, 16 de octubre de 2026.- Erongarícuaro celebrará “Noche de Muertos, con el corazón esperamos las ánimas” del 30 de octubre al 1 de noviembre en el canal del municipio, explicó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

Esta celebración representa una oportunidad para compartir con visitantes la riqueza cultural del municipio y fortalecer la actividad turística y económica de sus comunidades, mediante una programación que contempla tres días de actividades, entre ellas el tradicional desfile de catrinas, presentaciones musicales, propuestas gastronómicas y talleres, señaló la presidenta municipal, Liliana Campos de la Luz.

Para esta edición se estima una afluencia superior a 3 mil personas por día, lo que permitirá mostrar las tradiciones, los sabores y la identidad de esta zona de la región Lacustre, donde la llegada de las ánimas constituye una de las expresiones culturales más significativas del año, compartió Fernando Rivera Pérez, director de Cultura y Turismo de Erongarícuaro.

Como parte de las experiencias para disfrutar durante esta temporada, la cocinera tradicional María Rosario Guillén invitó a realizar el recorrido “Sabores de la Noche de Ánimas”, una propuesta que enlaza la gastronomía con los paisajes de magueyes y las tradiciones que distinguen a las comunidades michoacanas. Dicha actividad se desarrollará del 23 al 31 de octubre en el marco de la Semana de Celebración de la Noche de Muertos que impulsa la Sectur estatal.

Con estas actividades, Erongarícuaro abre sus puertas para recibir a quienes buscan vivir esta celebración desde el respeto a las costumbres y el encuentro con las comunidades, concluyó Rosa Belém Mendoza Vargas, directora de Asuntos Indígenas del municipio.