El lago de Pátzcuaro vibrará con las tradicionales regatas de canotaje

Pátzcuaro, Michoacán, 18 de marzo del 2026.- Tras las intensas labores de rescate del lago de Pátzcuaro y la rehabilitación de sus muelles y canales, las aguas vuelven a vibrar con el regreso de las tradicionales regatas de canotaje. Esta competencia, que simboliza la reactivación de la vida en la ribera, se realizará el 29 de marzo en Janitzio, el 4 de abril en Urandén y el 5 de abril en Erongarícuaro, todas iniciando a las 10:00 horas.

Para la Comisión de Pesca del Estado (Compesca), estas regatas representan mucho más que una competencia deportiva; son el reflejo del compromiso con las comunidades pesqueras y la recuperación de nuestro patrimonio natural. Organizadas en conjunto con la Asociación de Canotaje del Estado y la Escuela Michoacana de Canotaje, las carreras contarán con distintas categorías y distancias.

El evento contempla las modalidades de canoa canadiense, dirigida a deportistas afiliados a la Federación Mexicana de Canotaje; y canoa tarasca, abierta a participantes que cumplan con las categorías establecidas, incluyendo pruebas individuales, por equipo y mixtas.

Las inscripciones serán gratuitas y estarán abiertas hasta dos días antes de cada competencia; y pueden hacerlo vía telefónica en cada sede: Janitzio (434 114 7632), Urandén (443 363 8632) y Erongarícuaro (434 139 5808). Las y los participantes deberán contar con sus propias embarcaciones, y se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría.

Las actividades son organizadas por la Escuela de Canotaje de Urandén, en coordinación con los ayuntamientos de Pátzcuaro y Erongarícuaro, autoridades comunales, así como dependencias estatales, con el propósito de fortalecer la participación y el desarrollo de las comunidades del lago de Pátzcuaro.