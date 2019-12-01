Desde Colombia, Michoacán se proyecta al turismo internacional: Sectur

Bogotá, Colombia, 26 de febrero de 2026.- Michoacán fortalece su presencia internacional con su participación en la edición número 45 de la Vitrina Turística Anato Colombia, el principal encuentro de comercialización turística de Sudamérica, que reúne a más de 50 mil visitantes de 45 países y a mil 500 empresas expositoras.

El evento se desarrolla en el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones Corferias en Bogotá, hasta el 27 de febrero. Es organizado anualmente por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) y funciona como una plataforma para la promoción de destinos turísticos, el establecimiento de alianzas comerciales y el intercambio de productos y servicios del sector.

El titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García, participa en el encuentro junto con su homóloga federal, Josefina Rodríguez Zamora, para promover las experiencias, destinos y riquezas de Michoacán y del país.

En el primer día de actividades, el funcionario estatal sostuvo diversas reuniones de negocios, entre las que destacan los encuentros con el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, y con la presidenta de la Cámara de Comercio de Cartagena, Andrea Piña Gómez.

“Seguimos conectando a Michoacán con el mundo para que más viajeros conozcan nuestra oferta turística, que incluye conectividad aérea, turismo de aventura, cultura, naturaleza y gastronomía. Todo lo que nos destaca y que solo se puede vivir al visitarnos”, declaró el funcionario.