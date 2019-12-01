Morelia, Michoacán, 24 de noviembre de 2026.- El nanche y la changunga podrían convertirse en los próximos sabores de Boing, como parte del interés de la Cooperativa Pascual por incorporar frutas michoacanas a sus productos y fortalecer los vínculos de colaboración con el Gobierno de Michoacán, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo estatal (Sectur).

Por su parte, Héctor Martínez, presidente general de la Cooperativa Pascual Boing, destacó que ya existe un acercamiento con la administración estatal para explorar la posibilidad de desarrollar una bebida con frutos de la entidad. Explicó que próximamente recibirán muestras de nanche y changunga para realizar las pruebas correspondientes y, de cumplir con los requisitos de inocuidad, avanzar en su procesamiento. A ello se suma la guayaba que actualmente ya compran en el estado.

“Cerramos el año con el ponche navideño, pero aquí tienen frutas como el nanche o la changunga; nos enviarán muestras para hacer pruebas y, de aprobar las normas de inocuidad, procesaremos una bebida con frutos locales, sumados a la guayaba que ya adquirimos en Michoacán”, señaló el presidente de dicha empresa.

Asimismo, el secretario destacó que esta colaboración representa una oportunidad para proyectar la riqueza del estado, impulsar sus productos y acercar sus atractivos a millones de consumidores. Subrayó que Boing forma parte de la identidad de varias generaciones de mexicanas y mexicanos y que ahora se suma a la promoción turística de Michoacán. En ese sentido, precisó que el acercamiento entre la marca y la entidad comenzó a gestionarse en septiembre, a través de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán (Ahmemac), presidida por Graciela Patiño Peña.

Cabe recordar que la Cooperativa Pascual ya ha impulsado dos campañas consecutivas de alcance nacional para promover la entidad: la primera, dedicada a la Noche de Muertos, estuvo vigente en octubre y noviembre; mientras que la actual, inspirada en Tlalpujahua y su tradicional Feria de la Esfera, se difundirá en todo el país durante este cierre de año. Con estas acciones se fortalece la presencia de Michoacán en el mercado interno y se abren nuevas oportunidades para mostrar su riqueza turística, cultural y productiva, concluyó el funcionario estatal.