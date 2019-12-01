Cocineras Tradicionales michoacanas llevan su sabor a foro mundial de gastronomía: Sectur

Morelia, Michoacán, 9 de noviembre de 2025.-Las Cocineras Tradicionales de Michoacán representaron la herencia y el sabor de “el alma de México” en el décimo Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana, evento que se llevó a cabo desde el 7 y concluye hoy 9 de noviembre.

Durante estos días han estado compartiendo sus sabores y saberes con expertos de México, España, Italia, Estados Unidos y Asia. Con esto, reafirman por qué la cocina michoacana fue el paradigma para que la UNESCO otorgara a la Cocina Tradicional Mexicana el título de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2010, destacó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Entre las maestras cocineras y cocineras tradicionales de Michoacán, se encuentran: Benedicta Alejo Vargas, Antonina González Leandro, Victoria González Chávez, y Catalina García Vargas, quienes han compartido su conocimiento ancestral al elaborar alimentos como corundas, uchepos, morisqueta, charales, mole, atapakuas, atoles, entre una amplia variedad de platillos que han conquistado los paladares nacionales y extranjeros.

Para esta décima edición del foro, en el que las cocineras tradicionales son un orgullo para Michoacán, se ha recibido una afluencia de más de 30 mil asistentes. El evento no solo celebra los 15 años del reconocimiento de la cocina tradicional por parte de la UNESCO, sino que también sirve como un espacio clave para visibilizar el valor cultural, turístico y social de la gastronomía, concluyó el titular de la Sectur, Monroy García.