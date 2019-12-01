Cayetana Nambo, maestra cocinera tradicional, comparte su pasión por la gastronomía: Sectur

Morelia, Michoacán, a 10 de noviembre de 2025.- Con motivo del próximo 15 aniversario del nombramiento de la Cocina Tradicional Mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) inició la publicación de una serie de videos protagonizados por diversas maestras cocineras tradicionales y cocineras tradicionales.

En el primer clip compartido en las redes sociales de la Sectur, aparece Cayetana Nambo Rangel, maestra cocinera tradicional michoacana originaria del municipio de Erongarícuaro, una mujer apasionada por la cocina de su región y de las enseñanzas de su madre.

Desde hace unos años, Cayetana transmite sus conocimientos a las niñas y niños de su comunidad quienes, en sus palabras, quieren seguir con el legado de la cocina tradicional michoacana. “Ellos se están quedando con lo que yo sé, lo que mi madre me enseñó de mi abuela. Para mí es un orgullo que una mujer de campo tenga tantos alumnos”, explica en el clip.

El titular de la Sectur Michoacán, Roberto Monroy García, explicó que este 16 de noviembre se conmemoran los primeros 15 años del nombramiento de la cocina tradicional mexicana. Este título fue conseguido gracias al Paradigma Michoacán, el cual sirvió como sustento principal para la declaratoria, por su invaluable herencia gastronómica. El clip puede verse en el siguiente link: https://www.facebook.com/share/v/168b1YHV35/?mibextid=wwXIfr