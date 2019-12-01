Capula se prepara para gran cierre de XVI Feria Nacional, Artesanal y Cultural de la Catrina

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 12:34:58

Morelia, Michoacán; 02 de noviembre de 2026.- Después de más de dos semanas de festividad centrada en las artesanías, la gastronomía y las tradiciones, la tenencia de Capula se prepara para el gran cierre de su XVI Feria Nacional, Artesanal y Cultural de la Catrina.

Cabe recordar que, el pasado 18 de octubre, mediante la gran inauguración que contó con la presencia del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, se dio arranque a esta feria de temporada cuyo fin es promover las tradicionales artesanías de la tenencia, famosa por sus catrinas de barro.

Durante las dos semanas siguientes, Capula recibió a turistas internacionales, nacionales y visitantes de la región, cuya presencia refleja una feria consolidada que se ha convertido en un referente para nuestro estado y país.

Además de tener la oportunidad de adquirir una gran variedad de artesanía directamente de las manos por las que son creadas, los asistentes a la feria nacional pueden disfrutar de eventos culturales y platillos típicos de esta localidad.

En ese sentido, tras su visita a la tenencia moreliana, las y los asistentes se van con una pieza artesanal única para hogares, el sabor de la comida tradicional y la experiencia de haber conocido una de las poblaciones más emblemáticas del Día de Muertos.

Lo anterior abona a que en Capula se viva una feria exitosa que crece año con año.

En ese sentido, la administración encabezada por el alcalde Alfonso Martínez Alcázar invita a visitar la tenencia de Capula y disfrutar estos últimos días de actividad de la XVI Feria Nacional, Artesanal y Cultural de la Catrina, antes de su gran cierre este 03 de noviembre.