Cabalgata Morelos reunirá historia y tradición en Indaparapeo

Morelia, Michoacán, 15 de octubre de 2026.- En el marco del aniversario número 216 del nombramiento militar de José María Morelos y Pavón, la historia, la tradición y el turismo se unen con la realización de la edición número 32 de la Cabalgata Morelos, que se llevará a cabo del 15 al 20 de octubre en Indaparapeo. Se estima una afluencia de 5 mil personas, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

El presidente municipal de Indaparapeo, Janitzio Zavala Vega, señaló que esta celebración recuerda el 20 de octubre de 1810, cuando Miguel Hidalgo y Costilla otorgó a Morelos el nombramiento militar que marcaría una etapa fundamental en su trayectoria como líder insurgente. Subrayó que la conmemoración mantiene viva la memoria de dos figuras clave de la Independencia de México y fortalece la identidad histórica y cultural de este municipio michoacano.

Por su parte, el vicepresidente de la cabalgata, José Camarena, refirió que, como parte de la Ruta de la Cabalgata Nacional por la Independencia de México, esta tradición reúne a cabalgantes, familias y visitantes de distintos lugares, quienes encuentran en Indaparapeo una oportunidad para disfrutar de sus costumbres y conocer el legado histórico que distingue a la región.

Finalmente, la directora de Turismo de Indaparapeo, Alexis Narell Rosel García, explicó que el encuentro representa una oportunidad para impulsar el turismo y la economía local, ya que se proyecta una derrama económica de 700 mil pesos, en beneficio del comercio y los prestadores de servicios.