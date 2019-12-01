¿Buscas plan para Semana Santa? Ciudad Hidalgo te invita a la Feria de la Conserva: Sectur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 16:45:17

Morelia, Michoacán, a 20 de marzo de 2026.- La Feria de la Conserva 2026 se realizará en Ciudad Hidalgo del 29 de marzo al 12 de abril, con la participación de más de 10 conserveros, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

El director de Desarrollo Económico y Gestión Social, Carlos Edgar González Pérez, en representación de la presidenta municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar Baca, señaló que la Feria llega a su edición número 38, aunque la tradición de esta actividad se remonta a hace 100 años.

Además de los más de 10 conserveros, participarán cerca de 45 personas artesanas y cinco neveros, quienes mostrarán la riqueza del municipio a los visitantes. Para esta edición, se prevé la llegada de más de 20 mil turistas durante los 15 días de actividades, lo que dejaría una derrama económica aproximada de 500 mil pesos.

Por su parte, el director de Turismo del municipio de Hidalgo, Felipe Mora Herrera, destacó que la Feria es un evento de gran importancia, ya que fortalece la economía, la cultura, la unión social y las tradiciones. “No solo se trata de vender productos o artesanías, sino de valorar el trabajo y tradición de nuestras familias. Es importante porque rescata nuestras tradiciones y la Feria es un espacio para compartir un momento de convivencia y unión comunitaria y mantener viva nuestra identidad cultural”, explicó.

Acompañados por Graciano Alcántar Padilla, Diego Cedeño Martínez y Teodoro Martínez Espinoza, conserveros y artesanos neveros, se recordó que Ciudad Hidalgo se ubica a hora y media al oriente de Morelia por la ruta federal 15.

Para conocer la programación completa, la Sectur Michoacán informó que puede consultarse el perfil de Facebook Turismo, Ciudad Hidalgo.