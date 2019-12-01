Autoridades anuncian edición 35 de la Feria del Geranio en Tingambato

Morelia, Michoacán, a 18 de marzo del 2026.- El municipio de Tingambato se prepara para celebrar la edición 35 de la Feria del Geranio, que se llevará a cabo del 27 al 30 de marzo, con un programa que integra actividades culturales, música, gastronomía y espacios de convivencia familiar, consolidándose como uno de los eventos más representativos de la región.

Así lo dio a conocer el presidente municipal, Mario Aguilera Martínez, junto con integrantes del Cabildo y floricultoras locales, quienes presentaron en rueda de prensa las actividades de esta festividad, en la que cada año participan alrededor de 50 mujeres productoras, quienes exhiben y comercializan sus plantas, consideradas un símbolo del municipio.

Para esta edición se estima una producción de alrededor de 5 mil geranios, flor que destaca por su diversidad, con hasta 400 tonalidades distintas, así como por su resistencia y calidad, resultado de un proceso de cultivo que inicia desde junio y requiere hasta nueve meses de cuidados intensivos, incluyendo riegos constantes y atención frente a plagas y cambios climáticos.

Durante la feria, los visitantes podrán encontrar geranios naturales e híbridos en distintas presentaciones, con precios que van de los 50 a los 200 pesos, en un evento que se espera reúna a más de 40 mil asistentes, atraídos por la riqueza floral y la tradición que caracteriza a Tingambato.