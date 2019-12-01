Aprende el arte de crear arcos tradicionales para tu altar de Noche de Muertos: Sectur

Morelia, Michoacán, 21 de octubre de 2025.- Las flores de cempasúchil llenan de vida y color los arcos tradicionales que se elaboran para la Noche de Muertos. Según la tradición, estas ofrendas florales guían, cada 1 y 2 de noviembre, el camino de los difuntos que regresan para compartir la celebración con sus familiares vivos.

En el marco de la Semana de Celebración de Noche de Muertos, la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), a cargo de Roberto Monroy García, invita al taller “Entre flores”, que se llevará a cabo en el Centro de Interpretación Vasco de Quiroga (Civaq) en Pátzcuaro, el cual se localiza en calzada Ibarra 1, colonia Revolución, donde era la antigua estación del tren.

En esta actividad, las y los asistentes se adentrarán a las raíces de la Noche de Muertos, ya que podrán aprender, crear y vivir la tradición con las y los portadores que mantienen viva esta ancestral festividad.

“Del 24 al 30 de octubre, el Civaq mantendrá sus puertas abiertas para recibir el conocimiento del tallerista Juan Bosco Castro. El costo de inscripción por día es de 150 pesos por persona, y habrá una sesión diaria la cual tendrá una duración de dos horas”, recordó Monroy García.

El cupo de cada grupo es de hasta 30 personas, por ello la Sectur Michoacán te invita a sumarte a una experiencia llena de color, tradición y esencia michoacana. Para inscribirte y mayores detalles la Sectur pone a disposición el teléfono 443 224 6187, o bien, a través del sitio web https://visitmichoacan.com.mx/