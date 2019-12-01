Alexis Velázquez invita a disfrutar del segundo día de la 1er Feria de los Balnearios en Huandacareo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 17:37:08
Huandacareo, Michoacán, 21 de octubre del 2025.- Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, invita a todas y todos a participar en el segundo día de la 1er Feria de los Balnearios, que se llevará a cabo mañana, 22 de octubre, y continuará el miércoles 29 de octubre, donde las y los visitantes podrán seguir accediendo de manera gratuita a los seis balnearios del municipio.

El edil destacó que esta feria representa una oportunidad única para disfrutar en familia de las aguas termales y atractivos naturales que hacen de Huandacareo un destino turístico emblemático del estado.

Los boletos siguen disponibles hasta agotar existencias, y pueden conseguirse en los siguientes puntos:

* Módulo de la Plaza Principal de Huandacareo, en un horario de 08:00 a 15:00 horas.
* Secretaría de Turismo del Estado, en un horario de 09:00 a 17:00 horas.
* Además, al comprar tu entrada al Zoológico de Morelia, se otorgarán boletos gratuitos para esta experiencia.

“Esta feria es para todas y todos, es por eso que queremos que más personas conozcan la belleza de nuestros balnearios y disfruten de todo lo que Huandacareo tiene para ofrecer.”, expresó Alexis Velázquez.

La 1er Feria de los Balnearios continúa consolidándose como un evento que impulsa el turismo local y promueve el bienestar de las familias michoacanas.

