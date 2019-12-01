Aeropuerto Internacional de Morelia recibió 15% más pasajeros en 2025, confirma GAP

Morelia, Michoacán, a 07 de enero del 2026.- El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que el Aeropuerto Internacional de Morelia registró un total de 1.5 millones de pasajeros durante el periodo de enero a diciembre de 2025, lo que representa un incremento de 15.6 por ciento en comparación con el mismo lapso de 2024.

De acuerdo con los datos otorgados, el tráfico de pasajeros nacionales alcanzó los 773 mil 300 usuarios, cifra que refleja un crecimiento de 20.4 por ciento respecto al año anterior, lo que consolida la tendencia al alza en los viajes dentro del país desde esta terminal aérea.

En cuanto al segmento internacional, el aeropuerto movilizó a 730 mil 700 pasajeros durante 2025, lo que significó un aumento de 10.9 por ciento en comparación con 2024, impulsado principalmente por la conectividad aérea con destinos en el extranjero.

El GAP destacó que el volumen total de pasajeros registrado en 2025 constituye la cifra más alta en la historia del Aeropuerto Internacional de Morelia, lo que marca un récord en la operación y demanda de la infraestructura aeroportuaria.