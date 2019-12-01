Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2026 a las 11:19:25

Washington D. C., Estados Unidos, a 26 de septiembre 2026.- Agentes creados por la inteligencia artificial OpenAI intentaron acceder sin autorización a páginas web de agencias del Gobierno de Estados Unidos y de una universidad, de acuerdo con información revelada por el medio The New York Times (NYT).

El periódico mencionó que durante los últimos meses se registraron múltiples intentos de acceso sin que los sistemas recibieran instrucciones explícitas para realizar ataques informáticos.

Se dio a conocer que, en algunas ocasiones, cuando los sistemas no lograban obtener determinados datos por las vías habituales, comenzaron a explorar vulnerabilidades de las páginas para intentar acceder a información restringida.

La empresa creadora de la IA detalló que, entre los objetivos identificados figuran sitios vinculados a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y al Departamento de Comercio de EE.UU., desde el que los agentes accedieron a datos del Censo.

Igualmente, OpenAI reconoció que investiga un intento de acceso a la página del Departamento de Educación.

Cabe mencionar que, en días anteriores, el Gobierno australiano informó que un agente de esa compañía accedió en junio a información de un sistema gubernamental relacionado con estadísticas sanitarias y seguro médico.