Balean a dos personas en un bar de Apatzingán, Michoacán, están heridas 

Apatzingán, Michoacán, a 26 de septiembre 2026.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultaron un hombre y una mujer que fueron atacados a balazos en el interior del bar denominado La Oficina ubicado en el Centro de esta ciudad.
Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido negocio de la calle José María Cosa, de la referida colonia, habían atacado a balazos a dos personas.
Al sitio acudieron elementos de la Policía Municpal así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a un hombre y una mujer que estaban heridos mismos que fueron llevados a un hospital para su atención médica.
Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.