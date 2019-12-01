Balean a dos personas en un bar de Apatzingán, Michoacán, están heridas 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2026 a las 10:51:01

Apatzingán, Michoacán, a 26 de septiembre 2026.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultaron un hombre y una mujer que fueron atacados a balazos en el interior del bar denominado La Oficina ubicado en el Centro de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido negocio de la calle José María Cosa, de la referida colonia, habían atacado a balazos a dos personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municpal así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a un hombre y una mujer que estaban heridos mismos que fueron llevados a un hospital para su atención médica.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.