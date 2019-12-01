Balean a dos personas en un bar de Apatzingán, Michoacán, están heridas 

Balean a dos personas en un bar de Apatzingán, Michoacán, están heridas 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2026 a las 10:51:01
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Apatzingán, Michoacán, a 26 de septiembre 2026.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultaron un hombre y una mujer que fueron atacados a balazos en el interior del bar denominado La Oficina ubicado en el Centro de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido negocio de la calle José María Cosa, de la referida colonia, habían atacado a balazos a dos personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municpal así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a un hombre y una mujer que estaban heridos mismos que fueron llevados a un hospital para su atención médica.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

Más información de la categoria
Balean a dos personas en un bar de Apatzingán, Michoacán, están heridas 
Ultiman a dos personas en Apatzingán, Michoacán 
Decomisan más de 49 toneladas de precursores químicos en Culiacán, Sinaloa
Persecución policial, en Paseo Constituyentes, termina con la liberación de una persona privada de la libertad, en Corregidora, Querétaro
Más información de la categoria
Decomisan más de 49 toneladas de precursores químicos en Culiacán, Sinaloa
“¡Síguete riendo, perro!”: el grito que rompió el silencio tras fallo contra ex periodista consentido del silvanismo en Michoacán; podría pasar toda su vida en la cárcel
Jóvenes deben abrazarse al gobierno y sus familias, no a la delincuencia: Sheinbaum
Raúl Morón se ausenta durante visita de Sheinbaum a Morelia