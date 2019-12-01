Persecución policial, en Paseo Constituyentes, termina con la liberación de una persona privada de la libertad, en Corregidora, Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2026 a las 08:49:10

Corregidora, Querétaro, a 26 de septiembre 2026.- La madrugada de este sábado, se registró una importante movilización policial, sobre Paseo Constituyentes, en donde una persona fue liberada, tras ser privada de la libertad en el Estado de México.

Cerca de las 03:00 horas, a través de las cámaras del C4, detectaron sobre la autopista federal 57 México- Querétaro, la camioneta tipo RAM, la cual habría sido reportada, tras privar de la libertad a la persona.

De inmediato Policías Estatales, comenzaron la ubicación y posteriormente la persecución policial, en la cual sobre la autopista México- Querétaro, se realizaron detonaciones con arma de fuego, de las cuales de manera extraoficial, un Policía Estatal, resultó herido.

La persecución continuó hasta la avenida Paseo Constituyentes, con dirección a Celaya, en donde posteriormente, los delincuentes, al estar un cerco policial más adelante, ingresaron a una plaza comercial en El Pueblito, en donde posteriormente abandonaron la camioneta, con la persona privada de la libertad.

De manera extraoficial, se señaló que los delincuentes habrían ingresado a un hotel de paso, en donde se refugiaron, dato que se espera que las autoridades informen, y si posteriormente se realizó su detención.

En el lugar donde se abandonó la camioneta, la cual en su interior se localizaron armas de fuego, fue asegurada por las autoridades, para continuar con las investigaciones correspondientes.

En la zona, también arribó la unidad GAVI de la PoEs, la cual le brindó el apoyo y contención a la víctima, la cual aparentemente se encontraba ilesa.