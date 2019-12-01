Ultiman a dos personas en Apatzingán, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2026 a las 09:45:43

Apatzingán, Michoacán, a 26 de septiembre 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, dos hombres fueron asesinados a balazos en el interior de una tienda de abarrotes ubicada en la colonia Mirador del Valle, de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido negocio de la calle Antonio Cruz Lucatero de la referida colonia, habían atacado a balazos a dos personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municpal así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes sólo pudieron confirmar la muerte de la dos personas, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) dieron fe del levantamiento de los cuerpos de dos personas los cuerpos de dos hombres los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.