Reportan fallas al enviar mensajes en Instagram
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 22:58:29
Ciudad de México, 10 de marzo de 2026.- La noche de este martes, varios usuarios comenzaron a reportar problemas para enviar mensajes en una plataforma, lo que generó preocupación por una posible falla en el servicio.

Los primeros reportes aparecieron alrededor de las 8:30 de la noche. Según los usuarios, los mensajes parecen enviarse normalmente, pero desaparecen segundos después, por lo que no quedan guardados en la conversación.

Algunas personas señalaron que los mensajes incluso llegan a mostrarse como entregados por un momento, pero poco después dejan de aparecer en el chat.

Los reportes indican que el problema podría estar afectando los mensajes directos dentro de la plataforma.

Hasta ahora no se conoce la causa del problema y tampoco se ha dado una explicación oficial. Especialistas señalan que este tipo de fallas puede ocurrir por errores técnicos, problemas en los servidores o interrupciones temporales del servicio.

