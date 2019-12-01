Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 10:10:39

Huntington Woods, Michigan, Estados Unidos. A 24 de noviembre de 2026. Un dron de entregas de Amazon cayó sobre el techo de una vivienda en Huntington Woods, Michigan, Estados Unidos, luego de impactarse contra un cable de fibra óptica durante una maniobra de despegue.

El dispositivo había entregado una botella de champú en el patio de un domicilio; sin embargo, al intentar elevarse, chocó contra el cable, perdió una hélice y cayó sobre el garaje de una propiedad cercana.

El incidente ocasionó daños menores en el techo, sin personas lesionadas.

Amazon señaló que revisa este tipo de incidentes como parte de sus medidas de seguridad.

La empresa retiró el equipo y mantiene comunicación con el propietario del inmueble afectado. Asimismo, la Administración Federal de Aviación (FAA) inició una investigación para determinar las circunstancias del accidente.