Del 17 al 27 de marzo, entrega de chips del Programa Data: Iemsysem

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 18:46:11

Morelia, Michoacán, 9 de marzo de 2026.- La entrega de chips del Programa Data Datos Gratis se realizará del martes 17 al viernes 27 de marzo en planteles educativos y centros autorizados, informó la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado, Mariana Sosa Olmeda.

Durante rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se dio a conocer que serán más de 106 mil estudiantes de bachillerato y universidades públicas quienes accederán a este programa que garantiza conectividad gratuita para las y los jóvenes en la entidad.

La funcionaria explicó que la distribución y activación de las tarjetas SIM se llevará a cabo directamente en cada plantel escolar, así como en centros autorizados, con el objetivo de facilitar el acceso a las y los estudiantes previamente registrados en la plataforma habilitada por Gobierno Digital.

Para recibir el chip, las y los estudiantes deberán acudir en las fechas establecidas a su institución educativa o al punto de entrega correspondiente, donde también se realizará el proceso de activación del servicio.

Con esta tarjeta SIM, las y los beneficiarios contarán con conectividad de CFE Internet, que incluye 4 GB de navegación libre, acceso a redes sociales, así como llamadas y mensajes ilimitados, lo que permitirá fortalecer sus actividades académicas y el acceso a herramientas digitales.

Como parte de la implementación del programa, se realizaron 538 asambleas informativas en planteles públicos de educación media superior y superior, con el fin de explicar a la comunidad estudiantil los alcances y beneficios de esta iniciativa.