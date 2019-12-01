Pierden la vida 4 personas durante Semana Santa en Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 20:26:36

Xalapa, Veracruz, a 6 de abril de 2026.- El periodo vacacional de Semana Santa dejó un saldo trágico en Veracruz, donde autoridades reportaron la muerte de cuatro personas en distintos puntos de la entidad, además de decenas de intervenciones de emergencia para atender a turistas y habitantes.

Durante una conferencia de prensa en Xalapa, la secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, informó que entre las víctimas se encuentran dos visitantes y dos personas originarias del estado.

De acuerdo con el reporte oficial, los decesos ocurrieron en diferentes municipios: en Boca del Río falleció una menor de 11 años; en Tecolutla perdió la vida un joven de 21 años; mientras que los otros casos se registraron en Tlaltetela y Catemaco.

Las autoridades detallaron que en Tlaltetela el incidente estuvo relacionado con la caída de una persona a un barranco, en tanto que en Catemaco se reportó el hallazgo de una mujer sin vida flotando en el agua.

Además de estos hechos, la dependencia estatal destacó que durante el mismo periodo se llevaron a cabo al menos 58 rescates y se brindaron 276 atenciones médicas, como parte del operativo implementado para salvaguardar a la población durante la temporada vacacional.