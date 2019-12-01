Pierden la vida 4 personas durante Semana Santa en Veracruz

Pierden la vida 4 personas durante Semana Santa en Veracruz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 20:26:36
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Xalapa, Veracruz, a 6 de abril de 2026.- El periodo vacacional de Semana Santa dejó un saldo trágico en Veracruz, donde autoridades reportaron la muerte de cuatro personas en distintos puntos de la entidad, además de decenas de intervenciones de emergencia para atender a turistas y habitantes.

Durante una conferencia de prensa en Xalapa, la secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, informó que entre las víctimas se encuentran dos visitantes y dos personas originarias del estado.

De acuerdo con el reporte oficial, los decesos ocurrieron en diferentes municipios: en Boca del Río falleció una menor de 11 años; en Tecolutla perdió la vida un joven de 21 años; mientras que los otros casos se registraron en Tlaltetela y Catemaco.

Las autoridades detallaron que en Tlaltetela el incidente estuvo relacionado con la caída de una persona a un barranco, en tanto que en Catemaco se reportó el hallazgo de una mujer sin vida flotando en el agua.

Además de estos hechos, la dependencia estatal destacó que durante el mismo periodo se llevaron a cabo al menos 58 rescates y se brindaron 276 atenciones médicas, como parte del operativo implementado para salvaguardar a la población durante la temporada vacacional.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ataque de comando contra base de seguridad en Tarecuato, Michoacán, causa de mega operativo militar en Chavinda: Comando huyó abandonado lanzagranadas, cartuchos y vehículos 
Pierden la vida 4 personas durante Semana Santa en Veracruz
Hombre resulta con quemaduras en el 60% del cuerpo tras explosión por acumulación de gas en la CDMX
Adolescente de 16 años, presunto responsable de homicidio, es detenido por la FGE en Michoacán
Más información de la categoria
Adelanta Riva Palacio escándalo en BC: EEUU descubre pagos millonarios del crimen al ex esposo de la Gobernadora; habrían vendido el estado a la delincuencia 
Ataque de comando contra base de seguridad en Tarecuato, Michoacán, causa de mega operativo militar en Chavinda: Comando huyó abandonado lanzagranadas, cartuchos y vehículos 
Comité de la ONU defiende informe sobre desapariciones y llama a México a evitar su politización
Manifestantes causan daños en Fiscalía Anticorrupción de Morelia
Comentarios