Comité de la ONU defiende informe sobre desapariciones y llama a México a evitar su politización

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 20:16:34

Ciudad de México, 6 de abril de 2026.- El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Juan Pablo Albán, respondió al Gobierno de México y defendió el alcance del informe sobre desapariciones, al señalar que no se limita a un solo periodo, sino que analiza la evolución del fenómeno a lo largo del tiempo.

A través de un mensaje en la red social X, explicó que el Comité puede llevar el tema ante la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando recibe información con indicios fundados de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático, por conducto del Secretario General.

El funcionario precisó que la decisión dada a conocer recientemente no consiste en una remisión a la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, sino al máximo órgano deliberativo del organismo internacional.

Detalló que esta determinación se tomó tras examinar la situación actual con base en la interacción que el Comité ha mantenido con el Estado mexicano desde 2012. En ese sentido, mencionó que el número de personas desaparecidas, más de 132 mil 400 al 19 de febrero de 2026, así como su incremento constante, reflejan la magnitud del problema a nivel nacional, sin que se observe una tendencia a la baja.

Añadió que, a inicios de 2026, las cifras oficiales estiman alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar, en comparación con los 52 mil registrados durante la visita del Comité en el año 2021.

Albán reconoció que el desacuerdo del Gobierno mexicano es legítimo; sin embargo, consideró cuestionable descalificar el informe. Señaló que, aunque pueden existir diferencias jurídicas o políticas, el tema no debe politizarse y debe abordarse mediante el diálogo y la cooperación internacional, conforme a lo establecido en la Convención.

Asimismo, hizo un llamado a preservar el respeto institucional hacia los órganos de supervisión de derechos humanos y sus integrantes.

Finalmente, destacó que los objetivos comunes deben centrarse en fortalecer la prevención de las desapariciones, la búsqueda de personas, la investigación de los casos y la erradicación de este fenómeno, en beneficio de las víctimas y sus familias.