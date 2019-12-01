Ataque de comando contra base de seguridad en Tarecuato, Michoacán, causa de mega operativo militar en Chavinda: Comando huyó abandonado lanzagranadas, cartuchos y vehículos 

Chavinda, Mich. a 6 de abril de 2026.— Un ataque armado a una base de seguridad interinstitucional en el municipio de Tangamandapio, fue la causa del amplio despliegue de personal militar por tierra y aire registrado el pasado 2 de abril en ese municipio y en Chavinda. Como saldo se tuvo el aseguramiento de vehículos, municiones de alto poder y armamento de uso exclusivo del Ejército.

De acuerdo con lo que se sabe, alrededor de las 12:40 horas del pasado jueves se recibió una alerta vía radio en la Base de Operaciones Institucional de Tarecuato, informando que elementos en campo estaban siendo agredidos con armas de fuego en un punto conocido como “Cerro La Falda”, en las inmediaciones del municipio de Chavinda.

La zona fue escenario de un despliegue inmediato por parte de la Fuerza de Reacción del 17/o Batallón de Infantería, que con un contingente de 21 elementos se movilizó al lugar. A su llegada, los elementos confirmaron que la agresión había cesado y que los presuntos atacantes habían huido hacia la maleza.

Durante la inspección del área, los militares localizaron dos vehículos abandonados con múltiples impactos de arma de fuego. En su interior hallaron cinco cintas para ametralladora calibre 7.62x51 mm, abastecidas con un total de 555 cartuchos útiles, las cuales fueron aseguradas como indicios.

Los vehículos —una camioneta Nissan Frontier modelo 2023 con placas de Guanajuato y una Great Wall Poer modelo 2026 con placas de Jalisco— no contaban con reporte de robo. En el sitio también fue encontrada una motocicleta Italika DM200 modelo 2024, igualmente sin reporte de robo.

La situación escaló cuando, aproximadamente a las 14:20 horas, personal militar que realizaba reconocimientos terrestres a unos 100 metros del punto inicial localizó un escondite entre rocas y árboles. En ese lugar fueron aseguradas al menos dos ametralladoras calibre 5.56 mm tipo M249S, de fabricación estadounidense, así como cargadores, cartuchos de diversos calibres y un aditamento lanzagranadas.

En suma, el operativo permitió a elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, asegurar seis armas largas, un arma corta, un aditamento lanzagranadas, 82 cargadores, 2,030 cartuchos, un artefacto explosivo improvisado, seis chalecos tácticos, 12 placas balísticas, una motocicleta y dos vehículos.

El armamento y los indicios quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes, mientras que no se reportaron detenidos en el lugar de los hechos.

Este incidente se suma a los episodios de violencia que continúan registrándose en regiones serranas de Michoacán, donde grupos armados operan en zonas de difícil acceso, desafiando la presencia de fuerzas federales. Las autoridades no han informado hasta el momento sobre personas lesionadas o fallecidas derivadas de este enfrentamiento.